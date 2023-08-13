Kalıcı olacağım

Sivasspor'un yeni transferi kaleci Erhan Erentürk, kırmızı-beyazlı ekipte kalıcı olmak istediğini söyledi. Erhan, teknik direktör Servet Çetin'in Sivasspor'da başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, "Güzel ve heyecanlı bir ekip, çalışmayı da çok seviyorlar. Bu yıl tempolu ve coşkulu bir takım yaratacaklar. Takımın temposu da çok iyi, sabah akşam havaların sıcak olmasına rağmen çok da iyi çalışıyoruz. Lige de çok iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Takıma kısa sürede uyum sağladığını anlatan Erhan, "Hepsi bildiğimiz arkadaşlar, abilerimiz de var. Çok sıcak kanlı insanlar, gelir gelmez her gelen oyuncuyu aralarına alıyorlar. Bu yüzden de çok çabuk adapte olduğumu düşünüyorum." diye konuştu. Deneyimli file bekçisi son olarak "Samsunspor karşılaşmasını kazanmak istiyoruz. Kazanabileceğimizi de düşünüyorum. Bu nedenle bütün taraftarlarımızı stada bekliyorum." şeklinde konuştu.
Sivasspor'unyeni transferi kaleci Erhan Erentürk, kırmızı-beyazlı ekipte kalıcı olmak istediğini söyledi. Erhan, teknik direktör Servet Çetin'in Sivasspor'da başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, "Güzel ve heyecanlı bir ekip, çalışmayı da çok seviyorlar. Bu yıl tempolu ve coşkulu bir takım yaratacaklar. Takımın temposu da çok iyi, sabah akşam havaların sıcak olmasına rağmen çok da iyi çalışıyoruz. Lige de çok iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Takıma kısa sürede uyum sağladığını anlatan Erhan, "Hepsi bildiğimiz arkadaşlar, abilerimiz de var. Çok sıcak kanlı insanlar, gelir gelmez her gelen oyuncuyu aralarına alıyorlar. Bu yüzden de çok çabuk adapte olduğumu düşünüyorum." diye konuştu. Deneyimli file bekçisi son olarak "Samsunspor karşılaşmasını kazanmak istiyoruz. Kazanabileceğimizi de düşünüyorum. Bu nedenle bütün taraftarlarımızı stada bekliyorum." şeklinde konuştu.