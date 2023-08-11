Yeni Boğa Özcan

Trendyol Süper Lig'in sürpriz takımlarından İstanbulspor, forvet Özcan Şahan'ı kadrosuna kattı. Sarısiyahlılardan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak 23 Elazığ FK'de forma giyen Özcan Şahan, geçen sezon TFF 3. Lig'de 9 gol kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in sürpriz takımlarından İstanbulspor, forvet Özcan Şahan'ı kadrosuna kattı. Sarısiyahlılardan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak 23 Elazığ FK'de forma giyen Özcan Şahan, geçen sezon TFF 3. Lig'de 9 gol kaydetti.