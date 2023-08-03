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Antep'e Arnavut bek

Gaziantep FK, Arnavutluk ekibi FK Partizani'de forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Andi Hadroj'la anlaşmaya vardı. Kulüp tarafında görüşmeler tüm hızıyla sürerken, imza atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi. 3 kez milli formayı giyen genç savunmacı, bu sezon 4 maçta görev alırken, geçen sezon forma giydiği 40 maçta 5 asist katkısı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Antep'e Arnavut bek
Gaziantep FK, Arnavutluk ekibi FK Partizani'de forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Andi Hadroj'la anlaşmaya vardı. Kulüp tarafında görüşmeler tüm hızıyla sürerken, imza atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi. 3 kez milli formayı giyen genç savunmacı, bu sezon 4 maçta görev alırken, geçen sezon forma giydiği 40 maçta 5 asist katkısı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.
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