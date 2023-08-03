Antep'e Arnavut bek

Gaziantep FK, Arnavutluk ekibi FK Partizani'de forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Andi Hadroj'la anlaşmaya vardı. Kulüp tarafında görüşmeler tüm hızıyla sürerken, imza atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi. 3 kez milli formayı giyen genç savunmacı, bu sezon 4 maçta görev alırken, geçen sezon forma giydiği 40 maçta 5 asist katkısı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.
Gaziantep FK, Arnavutluk ekibi FK Partizani'de forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Andi Hadroj'la anlaşmaya vardı. Kulüp tarafında görüşmeler tüm hızıyla sürerken, imza atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi. 3 kez milli formayı giyen genç savunmacı, bu sezon 4 maçta görev alırken, geçen sezon forma giydiği 40 maçta 5 asist katkısı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.