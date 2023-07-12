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Medina tamam 3 transfer yolda

Yeni teknik direktörü İlhan Palut’la hazırlıklarını sürdüren Rizespor, transfere de hız verdi. Yeşil-mavililer, Azeri ekibi Karabağ’ın 30 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Medina’yla ön protokol yaptı ve imza atılması an meselesi. Atmacalar, Medina’nın dışında 3 isimle daha temasa geçti. Karadeniz ekibi, Adana Demirspor’da iz bırakan ve Çin’e transfer olan 26 yaşındaki Arjantinli sol açık Vargas, Galatasaray’dan orta saha Taylan Antalyalı ve Fenerbahçe’den stoper Samet Akaydin için de tüm şartlarını zorluyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Medina tamam 3 transfer yolda
YENİ teknik direktörü İlhan Palut'la hazırlıklarını sürdüren Rizespor, transfere de hız verdi. Yeşil-mavililer, Azeri ekibi Karabağ'ın 30 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Medina'yla ön protokol yaptı ve imza atılması an meselesi. Atmacalar, Medina'nın dışında 3 isimle daha temasa geçti. Karadeniz ekibi, Adana Demirspor'da iz bırakan ve Çin'e transfer olan 26 yaşındaki Arjantinli sol açık Vargas, Galatasaray'dan orta saha Taylan Antalyalı ve Fenerbahçe'den stoper Samet Akaydin için de tüm şartlarını zorluyor.
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