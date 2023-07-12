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Japonya'dan kaleci atağı

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, kaleye Japonya'dan takviye yapacaklarını söyledi. Kafkas, "Japon bir kaleciyle ilgileniyoruz" dedi. Kafkas, Zahid, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Töre ve Malcuit'le yollarını ayırdıklarını, Macheda ile Oko'yla da vedalaşacaklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Japonya'dan kaleci atağı
Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, kaleye Japonya'dan takviye yapacaklarını söyledi. Kafkas, "Japon bir kaleciyle ilgileniyoruz" dedi. Kafkas, Zahid, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Töre ve Malcuit'le yollarını ayırdıklarını, Macheda ile Oko'yla da vedalaşacaklarını söyledi.
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