Japonya'dan kaleci atağı

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, kaleye Japonya'dan takviye yapacaklarını söyledi. Kafkas, "Japon bir kaleciyle ilgileniyoruz" dedi. Kafkas, Zahid, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Töre ve Malcuit'le yollarını ayırdıklarını, Macheda ile Oko'yla da vedalaşacaklarını söyledi.
Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, kaleye Japonya'dan takviye yapacaklarını söyledi. Kafkas, "Japon bir kaleciyle ilgileniyoruz" dedi. Kafkas, Zahid, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Töre ve Malcuit'le yollarını ayırdıklarını, Macheda ile Oko'yla da vedalaşacaklarını söyledi.