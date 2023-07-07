Sol beke Bola

Kaleye Galatasaray'dan Okan Kocuk, stopere de Slovak Satka'yı getiren Yılport Samsunspor, hafta sonuna kadar en az 2 transfer açıklamaya hazırlanıyor. Porto'nun sağ beki Nanu, Seraing'den santrfor Mouandilmadji ve Sochaux'dan Sissoko'yla imza aşamasına gelen kırmızı- şimşekler, İngiltere Championship ekibi Middlesbrough forması giyen sol bek Marc Bola'yı da radarına aldı. Karadeniz ekibi, 25 yaşındaki İngiliz savunmacı için girişimlerde bulunurken, transferin gerçekleşmesi için tüm şartlarını zorluyor.

ARSENAL'DEN YETİŞTİ

Samsunspor, sözleşmesinin son yılındaki Bola için kulübüyle de kıran kırana bir pazarlığa girişti. Önümüzdeki günlerde somut adımların atılmasının beklendiği genç savunmacı, geçen sezon 29 maçta forma giydi. Arsenal altyapısından yetişen Bola, sol bekin yanı sıra orta saha ve stoperde de görev alabiliyor. Futbol kariyerinde ülkesi dışına hiç çıkmayan İngiliz futbolcu, transferin gerçekleşmesi durumunda ilk yurt ışı deneyimini Samsunspor'la yaşayacak.

İlhan DEMİRCİOĞLU