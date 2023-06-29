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Sağa Angolalı Augusto

İtalyan ekibi Monza'dan kiralanan Pereira'yla yollarını ayıran Alanyaspor, savunmanın sağı için aradığı ismi Portekiz'de buldu. Afrika basınına göre; Akdeniz ekibi, Portekiz 2. Ligi'nde Mafra'da oynayan Augusto'yla anlaştı. 1 yıl daha kontratı bulanan 23 yaşındaki Angolalı savunmacıyla imzaların an meselesi olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon, sağ bekten daha çok sağ kanatta forma giyen genç futbolcu, ligde 23 maça çıkarken, 6 gol ve 3 asiste imza attı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Sağa Angolalı Augusto
İtalyan ekibi Monza'dan kiralanan Pereira'yla yollarını ayıran Alanyaspor, savunmanın sağı için aradığı ismi Portekiz'de buldu. Afrika basınına göre; Akdeniz ekibi, Portekiz 2. Ligi'nde Mafra'da oynayan Augusto'yla anlaştı. 1 yıl daha kontratı bulanan 23 yaşındaki Angolalı savunmacıyla imzaların an meselesi olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon, sağ bekten daha çok sağ kanatta forma giyen genç futbolcu, ligde 23 maça çıkarken, 6 gol ve 3 asiste imza attı.
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