Sağa Angolalı Augusto

İtalyan ekibi Monza'dan kiralanan Pereira'yla yollarını ayıran Alanyaspor, savunmanın sağı için aradığı ismi Portekiz'de buldu. Afrika basınına göre; Akdeniz ekibi, Portekiz 2. Ligi'nde Mafra'da oynayan Augusto'yla anlaştı. 1 yıl daha kontratı bulanan 23 yaşındaki Angolalı savunmacıyla imzaların an meselesi olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon, sağ bekten daha çok sağ kanatta forma giyen genç futbolcu, ligde 23 maça çıkarken, 6 gol ve 3 asiste imza attı.
İtalyan ekibi Monza'dan kiralanan Pereira'yla yollarını ayıran Alanyaspor, savunmanın sağı için aradığı ismi Portekiz'de buldu. Afrika basınına göre; Akdeniz ekibi, Portekiz 2. Ligi'nde Mafra'da oynayan Augusto'yla anlaştı. 1 yıl daha kontratı bulanan 23 yaşındaki Angolalı savunmacıyla imzaların an meselesi olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon, sağ bekten daha çok sağ kanatta forma giyen genç futbolcu, ligde 23 maça çıkarken, 6 gol ve 3 asiste imza attı.