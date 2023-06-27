Forvet Kiprit için atakta

Öte yandan belirlediği isimler üzerinde çalışmalara da start veren Konyaspor'un Kaiserslautern ile sözleşmesi biten 23 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammed Kiprit'e talip olduğu ileri sürüldü. 1.84 boyundaki futbolcuyla ilk kurulan temaslarda olumlu sonuç alındığı ve transferinin birkaç gün içinde bitebileceği bildirildi. Kiprit'in değeri 275 bin euro civarında.
Öte yandan belirlediği isimler üzerinde çalışmalara da start veren Konyaspor'un Kaiserslautern ile sözleşmesi biten 23 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammed Kiprit'e talip olduğu ileri sürüldü. 1.84 boyundaki futbolcuyla ilk kurulan temaslarda olumlu sonuç alındığı ve transferinin birkaç gün içinde bitebileceği bildirildi. Kiprit'in değeri 275 bin euro civarında.