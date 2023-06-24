Schindler sırada

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, transferde bombaları patlatıyor. İlk olarak Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk'la 3 yıllık imza atan kırmızı-şimşekler, bir transfere daha imza attı. Karadeniz temsilcisi, Polonya ekibi Lech Poznan'dan ayrılan Lubomir Satka'yla 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Kulüp kariyerinde 276 maçta süre alan 27 yaşındaki stoper Satka, 11 gol, 9 asist yaptı. 1.88 boyundaki Slovak yıldız; 4 sezondur ter döktüğü Poznan ile Polonya'da şampiyonluk yaşadı. Bu sezon 24 maçta 1 gol atan Satka, 32 kez de milli formayı giydi.

SAĞ TARAFIN JOKERİ SCHİNDLER

Yılport Samsunspor, daha önceden anlaştığı Almanya Bundesliga'da Köln'le kontratı biten Kingsley Schindler'le de imza için gün sayıyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun 27 Mayıs'taki Köln- Bayern Münih maçında izleyip beğendiği Ganalı sağ orta saha Schindler, bu yılın başında ilk kez Gana Milli Takımı'na yükseldi. 29 yaşındaki orta saha, sağ tarafta her bölgede oynayabilme özelliğiyle joker bir futbolcu. Geçen sezon 35 maçta 1 gol, 2 asist katkısı sağlayıp dikkatleri üzerine çekti.

Samsunspor, Satka transferini futbolcunun milli takım ve L.Poznan'dan videolarıyla duyurdu.