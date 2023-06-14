Haberler Süper Lig Özel olacağız

Özel olacağız

Atmacalar, 46 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık imzaladı. İmza töreninde konuşan İlhan Palut, “Çaykur Rizespor’u Süper Lig’in sürekli özel bir takımı yapmaya çalışacağız” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Özel olacağız

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz'la yolların ayrılmasının ardından koltuğu İlhan Palut'a teslim etti. Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen imza törenine Başkan İbrahim Turgut, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar katıldı. Kendisini 1 yıllığına Yeşil-Mavili kulübe bağlayan sözleşmeye imzayı atan İlhan Palut, "Hedeflerimizin örtüştüğü bir camia. İnşallah hep beraber, en güzelini yapacağız. Burada güzel günler yaşayacağız. Çaykur Rizespor'u, Süper Lig'in sürekli özel bir takımı yapmaya çalışacağız" diye iddialı konuştu.

KİMSE MEMNUN DEĞİLDİ

Rizespor'un, ses getirecek bir takım olacağını da vurgulayan Palut, "Rizespor'un özellikle son zamanlarda performansından kimsenin memnun olmadığını gördük. İstikrarlı bir yapıya bürünmesi gerekiyor. Bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama bazen bir alt ligden yükselme mücadelesini sürdüren, Süper Lig'de sürekli küme düşmeye aday bir takım görüntüsünü, yönetimimizin değiştirmek, daha özel bir takım oluşturmak ve başarılı olmak istediklerini gördüm" dedi.

İLKELER ÖRTÜŞTÜ

Çaykur Rizespor'la birçok anlamda ortak noktaları bulunduğunun altını çizen İlhan Palut, "Kulüp ile benim antrenörlük ilkelerimle tamamen örtüşüyordu. Bu noktada Rizespor'un yeni serüveninde şehre, kulübe yardımcı olmak istedim" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya'yı şampiyon yapacak transfer! İşte verilecek rakam...
27 yıllık evliliği biten Arzum Onan takvim.com.tr objektiflerinde! Suskunluğunu bozdu! Mehmet Aslantuğ'un adı aşk dedikodularına karışınca...
Cimbom'dan 3 teklife ret!
F.Bahçe'nin Dzeko teklifi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de bir ayrılık daha!
Nantes'tan flaş Mostafa Mohamed kararı!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Karnesinde 2 olan Teşekkür, Takdir Belgesi alabilir mi?
Takdir, teşekkür belgesi hesaplama (ortalama ve puana göre)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:41
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! F.Bahçe'de bir ayrılık daha! 00:40
Nantes'tan flaş Mostafa Mohamed kararı! Nantes'tan flaş Mostafa Mohamed kararı! 00:40
G.Saray'da Nelsson'un giderse alternatifi hazır! G.Saray'da Nelsson'un giderse alternatifi hazır! 00:40
Ekvador basını duyurdu! G.Saray'a 22'lik yıldız Ekvador basını duyurdu! G.Saray'a 22'lik yıldız 00:40
Final serisinde ilk maç Anadolu Efes'in! Final serisinde ilk maç Anadolu Efes'in! 00:40
Daha Eski
F.Bahçe'den Dzeko'ya flaş teklif! İşte ödenecek rakam F.Bahçe'den Dzeko'ya flaş teklif! İşte ödenecek rakam 00:40
Eyüpspor'dan Umut Nayir açıklaması! F.Bahçe... Eyüpspor'dan Umut Nayir açıklaması! F.Bahçe... 00:40
Jesus'tan flaş açıklamalar! "Başkan bana F.Bahçe'ye..." Jesus'tan flaş açıklamalar! "Başkan bana F.Bahçe'ye..." 00:40
Ertuğrul Doğan: Gelirler giderlerini karşılamıyor Ertuğrul Doğan: Gelirler giderlerini karşılamıyor 00:40
F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İlk temas kuruldu 00:40
F.Bahçe'de flaş Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde... F.Bahçe'de flaş Avcı gelişmesi! Kısa süre içerisinde... 00:40