Özel olacağız

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz'la yolların ayrılmasının ardından koltuğu İlhan Palut'a teslim etti. Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen imza törenine Başkan İbrahim Turgut, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar katıldı. Kendisini 1 yıllığına Yeşil-Mavili kulübe bağlayan sözleşmeye imzayı atan İlhan Palut, "Hedeflerimizin örtüştüğü bir camia. İnşallah hep beraber, en güzelini yapacağız. Burada güzel günler yaşayacağız. Çaykur Rizespor'u, Süper Lig'in sürekli özel bir takımı yapmaya çalışacağız" diye iddialı konuştu.

KİMSE MEMNUN DEĞİLDİ

Rizespor'un, ses getirecek bir takım olacağını da vurgulayan Palut, "Rizespor'un özellikle son zamanlarda performansından kimsenin memnun olmadığını gördük. İstikrarlı bir yapıya bürünmesi gerekiyor. Bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama bazen bir alt ligden yükselme mücadelesini sürdüren, Süper Lig'de sürekli küme düşmeye aday bir takım görüntüsünü, yönetimimizin değiştirmek, daha özel bir takım oluşturmak ve başarılı olmak istediklerini gördüm" dedi.

İLKELER ÖRTÜŞTÜ

Çaykur Rizespor'la birçok anlamda ortak noktaları bulunduğunun altını çizen İlhan Palut, "Kulüp ile benim antrenörlük ilkelerimle tamamen örtüşüyordu. Bu noktada Rizespor'un yeni serüveninde şehre, kulübe yardımcı olmak istedim" ifadelerini kullandı.