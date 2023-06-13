Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda teknik direktör istikrarsızlığı! 12 takım...

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda 12 takım teknik direktör değişikliğine giderken, sezon bitiminden sonra da Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ve Adana Demirspor, teknik ekipleriyle yollarını ayırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK ile Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş, Bitexen Giresunspor, Corendon Alanyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, İstanbulspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve VavaCars Fatih Karagümrük, sezon içinde teknik direktör değişikliği yaptı.

Şampiyon Galatasaray'da Okan Buruk, Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Adana Demirspor'da Vicenzo Montella, Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Fraport TAV Antalyaspor'da Nuri Şahin ve Yukatel Kayserispor'da Çağdaş Atan sezon boyunca takımlarının başında kaldı.

Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü dörder teknik adamla çalıştı

Süper Lig'de geride kalan sezonda en fazla teknik direktör değişikliği yapan takımlar Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü oldu.

Lige Sami Uğurlu yönetiminde başlayan Kasımpaşa'da daha sonra Şenol Can, Selçuk İnan ve Kemal Özdeş görev yaptı.

MKE Ankaragücü'nde ise sırasıyla Mustafa Dalcı, Ömer Erdoğan, Sedat Ağçay ve Tolunay Kafkas teknik direktörlük koltuğunda oturdu.

Trabzonspor da geçici olarak görev yapan İhsan Derelioğlu'nun yanı sıra Abdullah Avcı, Orhan Ak ve Nenad Bjelica yönetiminde sezonu tamamladı.

Corendon Alanyaspor sezon boyunca üç, Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş, Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor, İstanbulspor ve VavaCars Fatih Karagümrük da ikişer farklı teknik adamla çalıştı.

Ömer Erdoğan iki farklı takımı çalıştırdı

Teknik direktör Ömer Erdoğan, Süper Lig'in tamamlanan sezonunda iki farklı takımda görev aldı.

Ligde MKE Ankaragücü'nde 18 karşılaşmada görev yapan Ömer Erdoğan, daha sonra başına geçtiği Corendon Alanyaspor'da ise 6 müsabakada saha kenarında takımını yönetti.

Lig bittikten sonra 3 takımda teknik direktörlerle yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de sezon bitiminden sonra Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ve Adana Demirspor'da teknik direktörlerle yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile yollar ayrılırken, Demir Grup Sivasspor'da da Rıza Çalımbay görevine devam etmeme kararı aldı.

Adana Demirspor da İtalyan teknik adam Vicenzo Montella ile yollarını ayırdı.