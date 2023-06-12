Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hakem istatistikleri açıklandı

Süper Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından sahada en fazla görev verilen hakem, 19 kez düdük çalan Abdulkadir Bitigen oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 6 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı Süper Lig hakem listesinde yer alan 29 hakem 313 Süper Lig maçında görev yaptılar. Süper Lig'de 313 defa MHK tarafından görev verilen 29 hakem maçlarda bin 358 kez sarı kartına başvurdular. Sahada 87 defa kırmızı kart çıkaran orta hakemler, 115 kez de penaltı noktasını gösterdiler.

19 maçta düdük çalan Abdulkadir Bitigen, 2 derbi maçta görev aldı. 5 kez kırmızı kart gösteren Bitigen, yönettiği maçlarda 5 defa penaltı noktasını gösterdi. Sarı kartta da cömert olan Bitigen, 74 defa kartına başvurdu. Süper Lig 2022-2023 sezonunda MHK tarafından görevlendirilen 29 hakem 313 maçta bin 358 sarı, 87 de kırmızı kart gösterirken, 115 kez de penaltı noktasını işaret ettiler. Süper Lig'de TFF'nin VAR tercihi Alper Ulusoy oldu. TFF'nin VAR ve AVAR'da odaya kapattığı 12 isim 278 defa VAR ve 235 kez de AVAR'da görev yaptılar. 35 maçta görevlendirilen Alper Ulusoy VAR'ın lideri olurken, 33 maçla Serkan Tokat ise ikinci sırada yer aldı.

TFF'nin AVAR tercihi ise Serkan Tokat oldu. AVAR'da 30 kez odaya kapanan Koray Gençerler ilk sırayı alırken, Serkan tokat ise 29 kez odaya kapanan ikinci isim oldu.

EN FAZLA DÜDÜK ÇALAN HAKEM ABDULKADİR BİTİGEN

Süper Lig'de sezon boyunca 19 maçta görev alan Abdulkadir Bitigen en çok maç yöneten isim oldu. Bitigen'i 18'er maçla Ali Şansalan ve Zorbay Küçük izledi. MHK'nin derbilerde güvendiği isim Halil Umut Meler oldu. Meler, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 14 maç yönetirken, 5 derbi maçında MHK'nin gözdesi oldu. 5 derbide düdük çalan Meler'i, 2'şer maçla Abdulkadir Bitigen, Ali Şansalan ve Volkan Bayarslan takip etti. Ali Palabıyık ise bu sezon bir derbide görev aldı.

EN ÇOK KIRMIZI KART HAKEM METE KALKAVAN VE HALİL UMUT MELER'DE

Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler bu sezon 14'er maçta görev aldılar. Bu maçlarda Meler ve Kalkavan 7'şer kez kırmızı kartına başvurdular.

Penaltılarda ise Mete Kalkavan ve Kadir Sağlam lider.14 maça çıkan Mete Kalkavan ve 15 kez düdük çalan Kadir Sağlam, 8'er kez penaltı noktasını göstererek ligde en çok penaltı düdüğü çalan isimler oldular. Süper Lig'de sarı kart rekoru Zorbay Küçük'te. Küçük, 18 karşılaşmada görev alırken 89 kez sarı kart gösterdi. 18 maça çıkan Ali Şansalan 85, 14 maç yöneten Halil Umut Meler ise 75 kez sarı kartına başvurdu.

29 HAKEM 313 MAÇ

Süper Lig'de 313 karşılaşmada görev alan 29 hakemin karşılaşmalardaki maç sayısı, penaltı, VAR, AVAR, sarı ve kırmızı kart sayıları şöyle:

Ali Şansalan: 18 maç, 2 derbi, 4 kırmızı, 85 sarı, 5 penaltı ve 6 AVAR.

Abdülkadir Bitigen: 19 maç, 2 derbi, 5 kırmızı, 74 sarı, 5 penaltı, 7 VAR ve 3 AVAR.

Atilla Karaoğlan: 13 maç, 1 kırmızı, 71 sarı, 7 penaltı, 2 VAR ve 1 AVAR.

Ali Palabıyık: 8 maç, 1 derbi, 5 kırmızı, 39 sarı, 2 penaltı ve 2 VAR.

Arda Kardeşler: 17 maç, 3 kırmızı, 59 sarı, 5 penaltı, 3 VAR ve 1 AVAR.

Burak Şeker: 8 maç, 2 kırmızı, 31 sarı, 6 penaltı ve 3 AVAR.

Bahattin Şimşek: 14 maç, 4 kırmızı, 44 sarı, 5 penaltı, 1 VAR ve 3 AVAR.

Burak Pakkan: 5 maç, 4 kırmızı, 13 sarı, 1 penaltı, 1 VAR ve 2 AVAR.

Cihan Aydın: 9 maç, 2 kırmızı, 23 sarı, 2 penaltı ve 1 AVAR.

Çağdaş Altay: 8 maç, 2 kırmızı, 34 sarı, 4 penaltı, 3 AVAR.

Direnç Tonusluoğlu: 3 maç, 1 kırmızı, 14 sarı, 1 penaltı ve 2 AVAR.

Erkan Özdamar: 10 maç, 3 kırmızı, 49 sarı kart ve 2 penaltı.

Hüseyin Göçek: 9 maç, 3 kırmızı, 45 sarı, 5 penaltı ve 5 AVAR.

Halil Umut Meler: 14 maç, 5 derbi, 7 kırmızı, 75 sarı, 5 penaltı, 3 VAR ve 1 AVAR.

Ümit Öztürk: 15 maç, 6 kırmızı, 70 sarı, 7 penaltı ve 1 VAR.

Zorbay Küçük: 18 maç, 4 kırmızı, 89 sarı, 3 penaltı ve 3 AVAR.

Kadir Sağlam: 15 maç, 3 kırmızı, 71 sarı, 8 penaltı ve 3 AVAR.

Sarper Barış Saka: 9 maç, 4 kırmızı, 42 sarı ve 1 penaltı.

Suat Arslanboğa: 10 maç, 2 kırmızı, 51 sarı, 5 penaltı ve 6 AVAR.

Murat Erdoğan: 4 maç, 1 kırmızı ve 14 sarı kart.

Mert Güzenge: 9 maç, 42 sarı ve 1 penaltı.

Mustafa Kürşad Filiz: 13 maç, 3 kırmızı, 55 sarı ve 5 penaltı.

Mete Kalkavan: 14 maç, 7 kırmızı, 50 sarı, 8 penaltı, 8 VAR ve 4 AVAR.

Turgut Doman: 3 maç, 1 kırmızı, 14 sarı, 2 penaltı ve 2 AVAR.

Tugay Kaan Numanoğlu: 10 maç, 3 kırmızı, 43 sarı, 5 penaltı, 1 VAR ve 3 AVAR.

Volkan Bayarslan: 14 maç, 2 derbi, 54 sarı, 5 penaltı ve 6 AVAR.

Yiğit Arslan: 2 maç, 13 sarı kart ve 1 penaltı.

Yasin Kol: 9 maç, 4 kırmızı, 37 sarı kart ve 3 penaltı.

Yaşar Kemal Uğurlu: 13 maç, 3 kırmızı, 57 sarı, 6 penaltı, 1 VAR ve 1 AVAR.

VAR HAKEMLERİ VE MAÇ SAYILARI:

TFF'nin görevlendirdiği 12 VAR hakemi 278 maçta odaya kapanırken, AVAR'da ise 235 kez görev aldılar:

Alper Ulusoy 35 VAR, 22 AVAR. Alper Çetin 16 VAR, 23 AVAR. Bülent Birincioğlu 16 VAR, 20 AVAR. Emre Malok 15 VAR, 15 AVAR. Erkan Engin 20 VAR, 18 AVAR. Hakan Ceylan 29 VAR, 22 AVAR. Mustafa İlker Coşkun 25 VAR, 13 AVAR. Mustafa Öğretmenoğlu 25 VAR, 16 AVAR. Serkan Tokat 33 VAR, 29 AVAR. Özgür Yankaya 29 VAR, 17 AVAR. Onur Özütoprak 4 VAR, 10 AVAR. Koray Gençerler 21 VAR, 30 AVAR.