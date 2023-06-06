TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TRT Spor'un konuğu oldu. Türk futbolunun patronu, sezonla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Büyükekşi katıldığı programda VAR kayıtları, hakem performansları ve ligden çekilen takımlar hakkında alınan karar üzerine önemli değerlendirmelerde bulunurken Beşiktaş'ın ligden çekilen takımlarla ilgili talebine yanıt verdi, "Mantığı yok" dedi. Büyükekşi, konuyla ilgili olarak, "Bir takım çıkıyor, 'Diğer takımlar 6 puan almış, ben 1 puan almışım. Bunun hepsini iptal edin' diyor. Böyle bir şey akla zarar, bir mantığı yok." ifadelerini kullandı.



MARKA DEĞERİNE ZARAR

Ligde ilgili talep edilen şekilde bir karar alsalar dahi şampiyonun değişmeyeceğini kaydeden Büyükekşi, "Öyle bir karar alsaydık bile, şampiyon yine başka bir takımdı. Şimdi bununla ilgili bıkmadan, usanmadan, başkanı, başkan yardımcıları, yöneticileri, teknik direktörü açıklama yapması ne kadar doğru? Bu, bir kere ligin marka değerine zarar veriyor" diye konuştu. Bu sezon tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadığımızı hatırlatan Büyükekşi, "Asrın depremini yaşadık. 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Binlerce insanımız ampute durumda, çok büyük bir acımız var Acımız bu şekilde sürerken, bazı takımlarımız ligden çekildi. Ortada olağanüstü bir durum vardı" dedi.



HER YERDE UYGULANIYOR

Geçmişteki uygulamalardan yola çıkarak karar aldıklarını ve hakkaniyetli bir tutum sergilediklerini kaydeden TFF Başkanı Büyükekşi, sözlerine şöyle devam etti: "Ortada 1980'lerden beri uygulanan bir sistem var. Biz hiçbir şey yapmadık. O takımın yaptığı maçlar tamamen tescil edilmiş. Öyle olması lazım zaten. O maçlar oynanmış, o karşılaşmayı kazanan takım prim almış, kaybeden prim alamamış veya berabere bitmiş, iki takım da almış. Bazı oyuncular sarı kart görmüş, bazı oyuncular kırmızı kart görmüş. Emek harcamışlar, ter dökmüşler. Biz ne yaptık, ligden çekilen takımlar sahaya çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup oluyor. Bu her yerde uygulanan kural."





Vaatlerimizi gerçekleştirdik

"Bir yıllık bir dönem için yönetime talip olduk. TFF seçimleri 4 yılda bir yıl yapılıyor. Nihat Özdemir başkanımız 3 yıl yapmıştı. Hedefimiz şuydu; az zamanda çok iş yapmak. Vaatlerimizin tamamını gerçekleştirdik."



Bir haftada çok iş başardık

"Yayın ihalesi, harcama limitleri, yabancı sınırı, belli değildi. 3 gün içerisinde yayın ihalesini fiyatını arttırarak imzaladık. Harcama limitlerini bir takım formüller geliştirerek açıkladık. Yabancı sayısı konusunda kulüplerimizin talepleri doğrultusunda açıkladık. Bir hafta içinde bunları yaptık."



VAR kayıtları nasıl açıklandı?

"İki kulüp başkanı "VAR kayıtları açıklansın" diye çağrı yaptı. Öyle bir hava yaratıldı ki, burada gizli bir şey var gibi. İzledim ben VAR kayıtlarını, dinledim aslında herhangi bir kulübün lehine ve aleyhine yapılan bir şey yok. Onun için yayınlama kararı aldık. VAR kayıtları sadece eğitim amaçlı açıklanabiliyor. Biz de bir seferliğine açıkladık. Kötü niyet olmadığını, hakem hatası olduğunu kamuyouna açıkladık."



"8+3 devam" dedik

"Bizim ilk başta önerimiz 7+4'tü ama bunu daha fazla tartışmak istediler. Biz de geçici olarak aynı şartların (8+3) devam etmesini istedik. Önümüzdeki 2024-2025 yılı için de 5 yıllık bir planla neler yapılacak. Ama hedef, biz nasıl kendi kaynaklarımızdan daha fazla futbolcu yetiştirebiliriz. Altyapıya döneceğiz."



Ekonomi sıkıntılı

"Son 3 yılda, 4 büyük takım 252 yabancı futbolcu transfer etmiş. Yabancı transferlerine 1 milyar dolar harcamış. Halen de aynı şeye devam ediyor. Ama toplam olarak baktığımızda, özellikle 4 büyük içinde 3-7 milyar arasında değişen borçları var. Bu rakamlara bakınca, futbolun ekonomisi son derece sıkıntılı."



Yeni ofsayt sistemi

"İnşallah önümüzdeki sezonda, yine bir yenilik olarak yarı otomatik ofsayt sistemine geçeceğiz. Süper Lig'in 20 takımla mı yoksa 18 takımla mı devam edeceğini konuşacağız. Futbolcu yetiştirecek sistemleri geliştirmemiz lazım. Bu konuda da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Meyvelerini uzun vadede alacağız."