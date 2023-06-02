Savcılar takip etsin

Adana Demir Başkanı Murat Sancak, hakemlere yönelik sürpriz iddialarda bulundu. Başkan Sancak, "Bir şey söyleyeceğim ortalık karışacak ama karışsın. Dünya futbolunun başında bahis olayları var. Bazı sonuçların ters gitmesi, hakem hatası olarak nitelendirilmesi... Dünya futbolunun en büyük sorunu bence bahis şirketleri. Savcıların orayı çok iyi takip etmesi lazım" dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Sancak şunları söyledi: "Avrupa'ya gidersek transfer politikamızı ona göre değiştireceğiz. Şu anda bir santrfor alacağız. Stoper alacağız. Bir tane de orta saha alacağız. Sol açık Onyekuru'ya bağlı. Avrupa'ya gidersek satın alma opsiyonu var. 3.5 milyon euro bonservisi var. Eğer onu almazsak, başkasını alacağız."