Antalyaspor Başakşehir maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Cemali, Erdal, Fernando, Fredy, Larsson, Ndao, Wright
Başakşehir: Muhammed, Şener, Edgar, Touba, Caner, Biglia, Ömer, Berkay, Januzaj, Deniz, Keny
ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Antalyaspor ile Başakşehir arasında oynanan maç saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.