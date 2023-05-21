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Antalyaspor Başakşehir maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçlarıyla devam ediyor. Antalyaspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. beIN Sports 2 kanalında canlı olarak yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 18:54
Antalyaspor Başakşehir maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Cemali, Erdal, Fernando, Fredy, Larsson, Ndao, Wright

Başakşehir: Muhammed, Şener, Edgar, Touba, Caner, Biglia, Ömer, Berkay, Januzaj, Deniz, Keny

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Başakşehir arasında oynanan maç saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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