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Kasımpaşa 1-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU – ÖZET)

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Kasımpaşa evinde ağırladığı İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa’nın tek golü Yasin Özcan’dan geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:56 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 18:10
Kasımpaşa 1-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU – ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 2'si üst üste olmak üzere 11. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 40'a çıkardı. Ligde 18. yenilgisini yaşayan İstanbulspor ise 35 puanda kaldı.

58. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Yasin Özcan, Lokilo'yu çalımladıktan ve önünü boşalttıktan sonra sol ayağıyla şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Jensen'in kolunun altından filelerle buluştu: 1-0.

64. dakikada Hajradinovic'in sağdan ortasında Koita'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Jensen gole izin vermedi.

88. dakikada İstanbulspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Lokilo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan çıkardığı şutta top, kaleci Erdem Canpolat'tan döndü. 89. dakikada Duhan Aksu'nun soldan ortasında meşin yuvarlağı kontrol eden Guri'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kale çizgisi önünde topa müdahale eden Djilobodji, gole izin vermedi.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan (Dk. 77 Mounir Chouiar), Hajradinovic (Dk. 77 Aytaç Kara), Malsa, Fall, Eysseric (Dk. 90 Tarkan Serbest), Mortadha, Koita (Dk. 90 Bahoken)

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamadou Ba (Dk. 87 Kerem Şen), Muammer Sarıkaya (Dk. 81 Onur Ergün), Lokilo, Ethemi (Dk. 63 Topalli), Emir Kaan Gültekin (Dk. 63 Rroca), Eze (Dk. 81 Guri)

Gol: Dk. 58 Yasin Özcan (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 48 Yasin Özcan, Dk. 65 Fall (Kasımpaşa), Dk. 90+1 Duhaney (İstanbulspor)

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