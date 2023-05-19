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Fenerbahçe ve Ümraniyespor PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve HangiKredi Ümraniyespor kulüplerinin yanı sıra Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar'ı PFDK'ya sevk etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 19:58 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 20:00
Fenerbahçe ve Ümraniyespor PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile HangiKredi Ümraniyespor'u ve kulübün başkanı Tarık Aksar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'la oynadığı maçta taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Ümraniyespor Kulübünün ile kulüp başkanı Tarık Aksar'ın ise sosyal medya hesaplarından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevklerinin gerçekleştiği kaydedildi.

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