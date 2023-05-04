Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

6 Mayıs Cumartesi:

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan

21.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Hüseyin Göçek

7 Mayıs Pazar:

13.30 Ümraniyespor - Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Konyaspor - Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Giresunspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar

20.00 Galatasaray - Başakşehir: Halil Umut Meler