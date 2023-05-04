Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
6 Mayıs Cumartesi:
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Hüseyin Göçek
7 Mayıs Pazar:
13.30 Ümraniyespor - Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Konyaspor - Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Giresunspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar
20.00 Galatasaray - Başakşehir: Halil Umut Meler