Kritik karşılaşma

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde İstanbulspor, bugün Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak kritik mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde geride kalan 29 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan İstanbulspor, topladığı 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Giresunspor ise 29 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile 16. Sırada... Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından iç sahada Fraport TAV Antalyaspor ile 3-3 berabere kalan sarı-siyahlı takım, ardından Fenerbahçe deplasmanından da 3-3'lük beraberlikle ayrılarak 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bugün de çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. İki ekibin ligin ilk yarısında oynadığı mücadeleyi Bitexen Giresunspor 3-2 kazanmıştı.