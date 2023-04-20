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Yanal yol ayrımında

Galatasaray'a farklı yenilen Alanyaspor'da ligde 24. haftada oynanan Başakşehir maçında göreve başlayan teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılacağı öğrenildi. 27 Mart'ta Farioli'nin yerine teknik direktörlük görevine gelen 61 yaşındaki hoca, 1'i hükmen, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Yanal yol ayrımında
Galatasaray'a farklı yenilen Alanyaspor'da ligde 24. haftada oynanan Başakşehir maçında göreve başlayan teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılacağı öğrenildi. 27 Mart'ta Farioli'nin yerine teknik direktörlük görevine gelen 61 yaşındaki hoca, 1'i hükmen, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.
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