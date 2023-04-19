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Antalyaspor'da Alfons Groenendijk İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 3-3 berabere kaldıkları İstanbulspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 20:57
Antalyaspor'da Alfons Groenendijk İstanbulspor maçını değerlendirdi!

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 3-3 berabere kaldıkları İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ligde kalacaklarından emin olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor deplasmanda mücadele ettiği İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Maçları çözme problemimiz devam diyor. Geçiş oyunu oynayan rakipler karşısında zorlanıyoruz. Hata yapıp geri düşüyoruz. Top bizde kalıyor ama bunları fırsatlara çeviremiyoruz. Performanstan memnun değilim. İç sahada bambaşka bir takımız. Deplasmanda bu neden olmuyor, bunu araştırmalıyız. Bu maçta yapılan hatalar 3-1 kaybettiğimiz Kasımpaşa maçını hatırlattı. Buna rağmen 3 kez geriye düşüp 3 kere geri gelen bir takım olduğu için oyuncularımı kutluyorum. Son dakikalardaki penaltı ve alınan puan tek sevindirici unsur. İkinci yarı oyuna giren oyuncuların performansından memnunum. Fredy iki golü hazırlayan isim oldu. Deplasman karnesini galibiyeti taşımamız gerekiyor. Ligin sonuna geldik. Daha çok çalışmalıyız" diye konuştu.

Takımına güvendiğini söyleyen Groenendijk, "Takımıma tamamen güveniyorum. Puan farkı açılamadı. Tüm sezon bu şekilde devam etti. Diğer taraftan bakarsak 11 takım ligde kalma yarışının içinde. Profesyonel oyunculardan kurulu bir takımız ve bu ligde kalacağımızdan eminim" şeklinde konuştu.

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