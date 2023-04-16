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Çotanak evinde

Ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor, bugün 16.00’da Sivasspor’u ağırlayacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 06:50
Çotanak evinde

Ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor, bugün 16.00'da Sivasspor'u ağırlayacak. 11 maçtır kazanamayan yeşil-beyazlılarda tek hedef galibiyet... Kötü gidişatı değiştirmek isteyen Çotanak'ta eksik oyuncu yok. Saniz ve Görkem Sağlam ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Çalımbay: Çıkış sürecek

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Giresunspor maçına yönelik iddialı konuştu. Çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten tecrübeli hoca, "Zor bir maç. Son iki maçımızı iyi bitirdik, çıkışı sürdürmek istiyoruz" dedi.

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