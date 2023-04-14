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Antalyaspor - Alanyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. İki takım da kritik müsabakadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 20:50 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 21:20
Antalyaspor - Alanyaspor maçı CANLI

Antalyaspor ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaşıyor. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor.

Zorlu karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Samet Çiçek yapıyor.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...




ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Antalyaspor: Helton, Emrecan, Bünyamin, Fernando, Wright, Güray, Ndao, Ufuk, Larsson, Doğukan, Veysel

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Cavaleiro, Fatih, Rassoul, Pereira, Balkovec, A. Hassan, Doumbia

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor - Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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