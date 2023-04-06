Transfer ateşi yandı! İşte Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncular

Atiba Hutchinson
40 yaşındaki Kanadalı önlibero 2013-2014 sezonunda PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a bedelsiz transfer oldu. Güncel piyasa değeri 200 bin Euro...
Atiba Hutchinson
40 yaşındaki Kanadalı önlibero 2013-2014 sezonunda PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a bedelsiz transfer oldu. Güncel piyasa değeri 200 bin Euro...
Yusuf Yazıcı
26 yaşındaki milli futbolcu sezon başında LOSC Lille'den Trabzonspor'a kiralık olarak transfer oldu. Güncel piyasa değeri 11.50 milyon Euro...
Georges-Kevin N'Koudou
28 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu 2019-2020 sezonunda Tottenham'dan Beşiktaş'a 4.50 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Güncel piyasa değeri 4.20 milyon Euro...
Ezgjan Alioski
31 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek sezon başında Al-Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer oldu. Güncel piyasa değeri 4.80 milyon Euro...
Milot Rashica
26 yaşındaki Kosovalı sağ kanat sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralık olarak transfer oldu. Güncel piyasa değeri 7.50 milyon Euro...
Marek Hamsik
35 yaşındaki Slovak merkez orta saha 2021-2022 sezonunda IFK Göteborg takımından Trabzonspor'a bedelsiz transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 1.80 milyon Euro...
Juan Mata
34 yaşındaki İspanyol on numara sezon başında bedelsiz olarak Manchester United'dan Galatasaray'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 1.50 milyon Euro...
Enner Valencia
33 yaşındaki Ekvardorlu forvet 2020-2021 sezonunda Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak katıldı. Güncel piyasa değeri 3.80 milyon Euro...
Dele Alli
26 yaşındaki İngiliz on numara sezon başında Everton'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro...
Miha Zajc
28 yaşındaki Sloven merkez orta saha oyuncusu Empoli'den 3.50 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu. Güncel piyasa değeri 5.50 milyon Euro...
Nathan Redmond
29 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu bu sezon Southampton'dan Beşiktaş'a kiralık transfer oldu. Güncel piyasa değeri 9.50 milyon Euro...
Mauro Icardi
30 yaşındaki Arjantinli santrfor sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro...