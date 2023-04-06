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Transfer ateşi yandı! İşte Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncular

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ederken bir yandan da gözler sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlere çevrildi. Listede sürpriz isimler de var. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 13:49 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 14:26
Transfer ateşi yandı! İşte Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncular

Atiba Hutchinson

40 yaşındaki Kanadalı önlibero 2013-2014 sezonunda PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a bedelsiz transfer oldu. Güncel piyasa değeri 200 bin Euro...

Transfer ateşi yandı! İşte Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncular

Yusuf Yazıcı

26 yaşındaki milli futbolcu sezon başında LOSC Lille'den Trabzonspor'a kiralık olarak transfer oldu. Güncel piyasa değeri 11.50 milyon Euro...

Transfer ateşi yandı! İşte Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncular

Georges-Kevin N'Koudou

28 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusu 2019-2020 sezonunda Tottenham'dan Beşiktaş'a 4.50 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Güncel piyasa değeri 4.20 milyon Euro...

Transfer ateşi yandı! İşte Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncular

Ezgjan Alioski

31 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek sezon başında Al-Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer oldu. Güncel piyasa değeri 4.80 milyon Euro...

Transfer ateşi yandı! İşte Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncular

Milot Rashica

26 yaşındaki Kosovalı sağ kanat sezon başında Norwich'ten Galatasaray'a kiralık olarak transfer oldu. Güncel piyasa değeri 7.50 milyon Euro...

Transfer ateşi yandı! İşte Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncular

Marek Hamsik

35 yaşındaki Slovak merkez orta saha 2021-2022 sezonunda IFK Göteborg takımından Trabzonspor'a bedelsiz transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 1.80 milyon Euro...

Transfer ateşi yandı! İşte Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncular

Juan Mata

34 yaşındaki İspanyol on numara sezon başında bedelsiz olarak Manchester United'dan Galatasaray'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 1.50 milyon Euro...

Transfer ateşi yandı! İşte Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncular

Enner Valencia

33 yaşındaki Ekvardorlu forvet 2020-2021 sezonunda Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak katıldı. Güncel piyasa değeri 3.80 milyon Euro...

Transfer ateşi yandı! İşte Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncular

Dele Alli

26 yaşındaki İngiliz on numara sezon başında Everton'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro...

Transfer ateşi yandı! İşte Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncular

Miha Zajc

28 yaşındaki Sloven merkez orta saha oyuncusu Empoli'den 3.50 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu. Güncel piyasa değeri 5.50 milyon Euro...

Transfer ateşi yandı! İşte Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncular

Nathan Redmond

29 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu bu sezon Southampton'dan Beşiktaş'a kiralık transfer oldu. Güncel piyasa değeri 9.50 milyon Euro...

Transfer ateşi yandı! İşte Süper Lig'de sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncular

Mauro Icardi

30 yaşındaki Arjantinli santrfor sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro...

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