Haberler Süper Lig TFF'den Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarıyla ilgili açıklama! Beşiktaş...

TFF'den Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarıyla ilgili açıklama! Beşiktaş...

Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarıyla ilgili açıklama yayınladı. Beşiktaş Kulübü açıklamanın ardından TFF'ye yanıt verdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 14:27 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 14:38
TFF'den Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarıyla ilgili açıklama! Beşiktaş...

Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarıyla ilgili açıklama yayınladı.

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan ve 12.02.2023 tarihinde TFF resmi web sitesinden duyurulan kararlar kamuoyuna ilan edilmiştir.

Bu tarihten itibaren, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bağımsız yargı kurullarından Tahkim Kurulu'na hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır.

Ayrıca Sayın Başkanımızın dün gerçekleştirilen basın toplantısında da tekrar ettiği üzere 11 Süper Lig Kulübümüzün TFF'nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız. ifadeleri yer aldı.

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