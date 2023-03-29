Kafkas umutlu

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, deplasmanda oynayacakları Başakşehir maçı için umutlu konuştu. Tolunay Kafkas, "Çok iyi hocası olan, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için de büyük bir heyecan olacak. Ben iyi olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, deplasmanda oynayacakları Başakşehir maçı için umutlu konuştu. Tolunay Kafkas, "Çok iyi hocası olan, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için de büyük bir heyecan olacak. Ben iyi olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.