Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanancak Kayserispor - Ümraniyespor maçının tarihi değişti. Mücadelenin fikstür sıkışıklığı nedeniyle 9 Nisan Pazar gününde 10 Nisan Pazartesi gününe alındığı açıklandı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 09.04.2023 Pazar tarihinde oynaması planlanan Yukatel Kayserispor - HangiKredi Ümraniyespor karşılaşması 10.04.2023 Pazartesi gününe alınmıştır.

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmalarından oluşan fikstür sıkışıklığı nedeniyle maçın bir gün sonrasında oynanması talebimize anlayış ve destekleri için HangiKredi Ümraniyespor Kulübü yönetimine teşekkür ederiz.