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Süper Lig'in 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. haftasının programı belli oldu! İşte derbi tarihleri

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Buna göre 27. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi 2 Nisan Pazar günü olarak açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 14:39 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 14:55
Süper Lig'in 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. haftasının programı belli oldu! İşte derbi tarihleri

Spor Toto Süper Lig'in 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Buna göre 27. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi 2 Nisan Pazar günü olarak açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir.

2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final 1. maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir.

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