Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Fatih Karagümrük - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı 19 Mart Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük

Sen; Biraschi, Baniya, Dresevic, Mercan; Bertolacci, Ricci, Ozdoev; Colley, Diagne, Borini

Başakşehir

Babacan; Sahiner, Duarte, Touba, De Lima; Biglia, Aleksic, Tekdemir; Turuc, Chuka, Gurler