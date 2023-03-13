İstanbulspor 3-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış mücadelesinde İstanbulspor evinde Sivasspor'u Valon Ethemi, Demeaco Duhaney ve Lokilo'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Sivas cephesinde Gradel, 80. dakikada kırmızı kart gördü.

İstanbulspor aldığı kritik galibiyetle puanını 24'e yükselterek Sivasspor'u yakaladı.

Maçtan dakikalar;

7'nci dakikada mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından topun Goutas'ın eline çarptığını belirledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Ethemi meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi ve İstanbulspor'u öne geçirdi: 1-0



25'inci dakikada Eze sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Eze'nin penaltı noktasına yaptığı ortada topla buluşan Ethemi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.



41'inci dakikada Alaaddin'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Leke James topla buluştu. Leke James'in kafa vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.



43'üncü dakikada Rroca orta sahada kazandığı topu Ethemi'ye aktardı. Süratli bir şekilde ceza sahasına giren Ethemi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



56'ncı dakikada ceza sahası dışının sağ çaprazında topla buluşan Erdoğan şutunu çekti. Erdoğan'ın vuruşu kalenin solundan auta çıktı.



59'uncu dakikada Lokilo'nun pasında ceza sahasının sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Duhaney'in orta-şut karışımı vuruşunda top kaleci Ali Şaşal Vural'ın üstünden ağlarla buluştu: 2-0



74'üncü dakikada Erdoğan'ın sağ kanattan yaptığı ortada top arka direkteki Gradel'e geldi. Gradel'in iyi vuruşunda kaleci Jensen'den seken topu savunma uzaklaştırdı.



80'inci dakikada hakem Halil Umut Meler'in sarı kart gösterdiği Gradel, alkışlayarak tepki verince ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



88'inci dakikada Sivasspor'un savunmadan çıkarken yaptığı pas hatasında top Lokilo'da kaldı. Lokilo'nun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

