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Yanal keyifli

Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son oynadıkları Başakşehir'i maçından galibiyetle ayrılan oyuncularını kutladı. Usta hoca "Bundan sonraki maçta kendilerine daha güvenli bir şekilde istedikleri ofansif oyunda kendilerini kanıtlayacaklardır diye düşünüyorum. Daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 06:50
Yanal keyifli
Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son oynadıkları Başakşehir'i maçından galibiyetle ayrılan oyuncularını kutladı. Usta hoca "Bundan sonraki maçta kendilerine daha güvenli bir şekilde istedikleri ofansif oyunda kendilerini kanıtlayacaklardır diye düşünüyorum. Daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
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