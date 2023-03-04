Karagümrük Sivas'ı bekliyor

Süper Lig'de bugün Sivasspor'u konuk edecek Karagümrük, son iki maçını kazanan formda rakibini bekliyor. Kırmızı-siyahlıların, ligde 7 maçtır bileği bükülmüyor. Son 7 maçında da 4 beraberlik, 3 galibiyet elde etti. Özellikle hücum hattında yer alan Diagne-Borini ikilisi takımın skor yükünü çekiyor. İki yıldız, toplam 27 gol, 11 asiste imza atmayı başardı.
SüperLig'de bugün Sivasspor'u konuk edecek Karagümrük, son iki maçını kazanan formda rakibini bekliyor. Kırmızı-siyahlıların, ligde 7 maçtır bileği bükülmüyor. Son 7 maçında da 4 beraberlik, 3 galibiyet elde etti. Özellikle hücum hattında yer alan Diagne-Borini ikilisi takımın skor yükünü çekiyor. İki yıldız, toplam 27 gol, 11 asiste imza atmayı başardı.