Başkan Hurma’nın 5 günde iki acısı

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma hayatını kaybetti. Şükriye Hurma'nın cenazesinin bugün Tuzla Yıldız Cami'nden öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla defnedileceği belirtildi. Süleyman Hurma, geçtiğimiz günlerde bir süredir tedavi gören babası Ziya Hurma'yı da kaybetmişti. TFF ve kulüpler, Şükriye Hurma için başsağlığı mesajı yayımladı.
KaragümrükBaşkanı Süleyman Hurma'nın annesi Şükriye Hurma hayatını kaybetti. Şükriye Hurma'nın cenazesinin bugün Tuzla Yıldız Cami'nden öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla defnedileceği belirtildi. Süleyman Hurma, geçtiğimiz günlerde bir süredir tedavi gören babası Ziya Hurma'yı da kaybetmişti. TFF ve kulüpler, Şükriye Hurma için başsağlığı mesajı yayımladı.