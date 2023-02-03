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Tahkim Kurulu Dursun Özbek'in cezasını indirdi!

Tahkim Kurulu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 50 günlük cezasını 35 güne indirdiğini açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 19:23
Tahkim Kurulu Dursun Özbek'in cezasını indirdi!

Tahkim Kurulu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 50 günlük cezasını 35 güne indirdiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama;

Galatasaray A.Ş.'nin ve başkanı Dursun Aydın Özbek'in PFDK'nın 26.01.2023 tarih ve E.2022-2023/590- K.2022-2023/749 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 03.02.2023 Cuma günü saat 14:15'te icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş.'nin, başkanı Dursun Aydın Özbek, vekilleri Av. Süleyman Anıl Özgüç, Av. Can Natan, Av. Selçuk Uysal'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş.'nin idarecisi Dursun Aydın Özbek'in kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b. maddesi uyarınca 50 gün hak mahrumiyeti ve 120.000,00 TL para cezasının; dosya kapsamına cezaların belirlenmesindeki alt ve üst sınıra göre eylem ile ceza arasındaki hak ve nısfet orantısı dikkate alınarak takdiren35 gün hak mahrumiyeti ve 84.000,00 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

Galatasaray A.Ş.'nin kulüp başkanı tarafından kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-d. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının dosya kapsamına cezaların belirlenmesindeki alt ve üst sınıra göre eylem ile ceza arasındaki hak ve nısfet orantısı dikkate alınarak takdiren 135.000,00 TL biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile, ifadeleri yer aldı.

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