Savaş: Tedbirimizi alıyoruz

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, 3 sezondur mücadele ettikleri Süper Lig'de ilk kez devreyi istemedikleri bir sonuçla tamamladıklarını söyledi. Savaş, "İlk 7 haftayı 1 puanla geçtik. Yeni hocamız Volkan Demirel geldi. Onunla iyi bir dönem geçirdik. Ligi ilk 10'da bitirmeyi isteyen bir takımız, bu nedenle şu an ki yerimizi yadırgıyoruz. Orada kalmamak içinde gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.
Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, 3 sezondur mücadele ettikleri Süper Lig'de ilk kez devreyi istemedikleri bir sonuçla tamamladıklarını söyledi. Savaş, "İlk 7 haftayı 1 puanla geçtik. Yeni hocamız Volkan Demirel geldi. Onunla iyi bir dönem geçirdik. Ligi ilk 10'da bitirmeyi isteyen bir takımız, bu nedenle şu an ki yerimizi yadırgıyoruz. Orada kalmamak içinde gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.