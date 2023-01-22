Haberler Süper Lig Savaş: Tedbirimizi alıyoruz

Savaş: Tedbirimizi alıyoruz

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, 3 sezondur mücadele ettikleri Süper Lig'de ilk kez devreyi istemedikleri bir sonuçla tamamladıklarını söyledi. Savaş, "İlk 7 haftayı 1 puanla geçtik. Yeni hocamız Volkan Demirel geldi. Onunla iyi bir dönem geçirdik. Ligi ilk 10'da bitirmeyi isteyen bir takımız, bu nedenle şu an ki yerimizi yadırgıyoruz. Orada kalmamak içinde gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 06:50
Savaş: Tedbirimizi alıyoruz
Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, 3 sezondur mücadele ettikleri Süper Lig'de ilk kez devreyi istemedikleri bir sonuçla tamamladıklarını söyledi. Savaş, "İlk 7 haftayı 1 puanla geçtik. Yeni hocamız Volkan Demirel geldi. Onunla iyi bir dönem geçirdik. Ligi ilk 10'da bitirmeyi isteyen bir takımız, bu nedenle şu an ki yerimizi yadırgıyoruz. Orada kalmamak içinde gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.
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