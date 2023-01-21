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Kasımpaşa Başakşehir: 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa sahasında Başakşehir'i konuk etti. Heyecan dolu mücadelede Başakşehir, Kasımpaşa'yı uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 18:08 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 18:27
Kasımpaşa Başakşehir: 1-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 20. Haftasında Kasımpaşa, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmasının ilk yarısında ev sahibi ekip, 16 yaşındaki sol bek Yasin Özcan'la öne geçti.

İkinci yarıda Başakşehir, 48. dakikada Aleksic ile skora denge getirdi. Turuncu-lacivertli ekibi öne geçiren gol 90+9'da Deniz Türüç'ten geldi. Başakşehir'in 3. gol ise 90+11'de Szysz ile geldi. Mücadele Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

48. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler, Aleksic'e pasını attı. Aleksic'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

51. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında Ben Ouannes, Fall'a pasını attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fall'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü. Boşta kalan topu savunma kornere gönderdi.

77. dakikada Kasımpaşa 2. golüne çok yaklaştı. Tirpan'ın sağ kanattan ara direğe yaptığı ortayı Ahmed Emin kafa ile altıpas içine indirdi. Bahoken'in ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Volkan köşeden çıkararak kornere çeldi.

90+3. dakikada gelişen Başakşehir atağında Serdar Gürler'in ara pasıyla Keny kaleci Erdem ile karşı karşıya kaldı. Keny'nin sol çaprazdan şutunda kaleciye çarpan top ardından Keny'ye de çarparak auta çıktı.

90+6. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar'ın altıpas önüne havalandırdığı topa Szysz'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak Ben Ouannes'e çarptı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen maçın hakemi Turgut Doman, Ben Ouannes'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

90+9. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Türüç meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

90+11. dakikada konuk ekip 3. golünü attı. Keny'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Serdar'ın şutunda top kaleci Erdem'den döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Szysz düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3

Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

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