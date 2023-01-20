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Youssouf Ndayishimiye Başakşehir'den ayrılıyor!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir formasını terleten 24 yaşındaki Burunduli stoper Youssouf Ndayishimiye ile ilgilii flaş gelişmeler yaşanıyor. Son gelen bilgilere göre futbolcu Fransız ekiplerinden Nice ile transferde anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 22:35
Youssouf Ndayishimiye Başakşehir'den ayrılıyor!

Başakşehir'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Youssouf Ndayishimiye yuvadan uçuyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Ndayishimiye için Başakşehir'le 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi imza için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.

Bu sezon Başakşehir formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 7 gol 1 asist üreten 24 yaşındaki Burundili oyuncu, savunmanın ortasında ve ön liberoda da görev yapabiliyor.

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