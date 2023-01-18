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Forvete Sırp

Antalyaspor, Haji Wright giderse Jovanovic’i getirecek. Transferi ABD’li yıldızın üzerine kuran Akrepler, İsrail’de M.Tel-Aviv’de 14 gol, 5 asistle dikkatleri çeken 23 yaşındaki santrforu radarına aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Forvete Sırp

Transferin gözde kulüplerinden Antalyaspor, Haji Wright için kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor. Wright'ın ayrılığı durumunda alternatif isimleri de belirleyen kırmızı-beyazlılar, rotasını İsrail'e çevirdi. Akrepler, Nuri Şahin'in raporu doğrultusunda Maccabi Tel-Aviv'in Sırp golcüsü Jovanovic'i radarına aldı. 23 yaşındaki Jovanovic ve menajeriyle temas kurulduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

BONSERVİSE 2 MİLYON

Maccabi'nin 1.87'lik golcüsü için henüz teklif yapılmadı. Wright'in ayrılmasından sonra sözleşmesi 2024'te bitecek olan genç santrfor için İsrail temsilcisine 2 milyon euro'luk bir teklif yapılacağı bildirildi. Ayrıca sözleşmesine de bir sonraki satıştan pay eklenerek kulübünün ikna edilmesinin hedeflendiği belirtildi. Jovanovic, bu sezon boy gösterdiği 24 maçta 14 gol, 5 asistle dikkatleri üzerine çekti.

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