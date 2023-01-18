Forvete Sırp

Transferin gözde kulüplerinden Antalyaspor, Haji Wright için kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor. Wright'ın ayrılığı durumunda alternatif isimleri de belirleyen kırmızı-beyazlılar, rotasını İsrail'e çevirdi. Akrepler, Nuri Şahin'in raporu doğrultusunda Maccabi Tel-Aviv'in Sırp golcüsü Jovanovic'i radarına aldı. 23 yaşındaki Jovanovic ve menajeriyle temas kurulduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

BONSERVİSE 2 MİLYON

Maccabi'nin 1.87'lik golcüsü için henüz teklif yapılmadı. Wright'in ayrılmasından sonra sözleşmesi 2024'te bitecek olan genç santrfor için İsrail temsilcisine 2 milyon euro'luk bir teklif yapılacağı bildirildi. Ayrıca sözleşmesine de bir sonraki satıştan pay eklenerek kulübünün ikna edilmesinin hedeflendiği belirtildi. Jovanovic, bu sezon boy gösterdiği 24 maçta 14 gol, 5 asistle dikkatleri üzerine çekti.