📺Alparslan Büyük Selçuklu 41. BÖLÜM FULL İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan yine dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 9 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 41. son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 41. BÖLÜM KONUSU

Yınal, Rey önlerine gelmiş ve Alparslan'la karşı karşıya kalmıştı. Tahtı almasına artık tek bir adım kalan Yınal, Alparslan'ı mübarezede yenebilecek mi, Alparslan Yınal'a karşı koyabilecek mi? Yınal başına tacı mı geçirecek, yoksa boynuna kiriş mi dolanacak?

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Zeren'in zehirlediği Seferiye yere düşmüş, büyük bir acıyla kıvranmaktaydı. Seferiye bu durumdan nasıl kurtulacak, diğerleri Seferiye'nin olmadığını fark edip odaya gelecek mi, yoksa Seferiye bebeğini kaybedecek mi? Zeren, Arslan Yusuf'un öcünü alabilecek mi?

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Grigor, Yınal'ın desteğini reddedeceğini bildiğinden Besasiri ile gizli bir şekilde Yınal'ın ordusuna kendi askerlerini katmış ve Yınal'ın bu savaştan zaferle ayrılmasını istemişti.

Grigor yaptığı hesaplardan netice alacak mı, yoksa bu desteği kendisine Alparslan'ın gazabı olarak mı dönecek? Besasiri bu cenkte nasıl bir rol alacak?

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

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Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.