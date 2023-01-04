MHK: İki karar da hatalı

Gaziantep FK Beşiktaş, Sivasspor-Galatasaray maçlarının hakemleri ve Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi ile ilgili olarak MHK gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir. SİVASSPOR-Galatasaray maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep-Beşiktaş maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir. SİVASSPOR-Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Gaziantep FK Beşiktaş, Sivasspor-Galatasaray maçlarının hakemleri ve Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi ile ilgili olarak MHK gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir. SİVASSPOR-Galatasaray maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep-Beşiktaş maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir. SİVASSPOR-Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.