Haberler Süper Lig MHK: İki karar da hatalı

MHK: İki karar da hatalı

Gaziantep FK Beşiktaş, Sivasspor-Galatasaray maçlarının hakemleri ve Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi ile ilgili olarak MHK gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir. SİVASSPOR-Galatasaray maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep-Beşiktaş maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir. SİVASSPOR-Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
MHK: İki karar da hatalı
Gaziantep FK Beşiktaş, Sivasspor-Galatasaray maçlarının hakemleri ve Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi ile ilgili olarak MHK gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir. SİVASSPOR-Galatasaray maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep-Beşiktaş maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir. SİVASSPOR-Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
DİĞER
Ebru Gündeş ile klibinde aşk yaşamıştı! Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan yıllara meydan okuyor
Tanem Sivar ile Edhem Dirvana’nın İstanbul’a dönüşü, yalı davasına takılı kaldı!
Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti
Beşiktaş'tan çifte yerli hamlesi! Fiyat soruldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Herkes mutsuz, herkes isyanda..."
Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti
Hatay TOKİ kura çekiliş sonuçları - TOKİ Hatay kazananlar isim listesi
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Ankara TOKİ kura çekilişi canlı izle (Etimesgut, Ballıkuyumcu 4 Ocak)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Herkes mutsuz, herkes isyanda..." "Herkes mutsuz, herkes isyanda..." 07:25
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Takım Oyunu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Takım Oyunu 01:46
Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti 01:41
Erman Toroğlu yorumladı! 90+8'deki golde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı! 90+8'deki golde ofsayt var mı? 01:36
Jorge Jesus'tan flaş G.Saray sözleri! Jorge Jesus'tan flaş G.Saray sözleri! 01:36
Antalyaspor'dan flaş açıklama! Antalyaspor'dan flaş açıklama! 01:35
Daha Eski
Usta yorumcudan ofsayt tepkisi: "VAR kayıtlarını açıklayın!" Usta yorumcudan ofsayt tepkisi: "VAR kayıtlarını açıklayın!" 01:35
Erman Toroğlu'dan Türkalp'e: Golün iptali için çalıştı! Erman Toroğlu'dan Türkalp'e: Golün iptali için çalıştı! 01:35
Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren... Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren... 01:34
Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi! Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi! 01:34
Jorge Jesus: VAR doğru karar verdi! Jorge Jesus: VAR doğru karar verdi! 01:34
Antalyaspor'un golüne VAR engeli! İşte o pozisyon Antalyaspor'un golüne VAR engeli! İşte o pozisyon 01:33