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Kasımpaşa Alanyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 16:52 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 17:00
Kasımpaşa Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.

İki ekip bugüne kadar resmi maçlarda 18 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa bu maçlarda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Alanyaspor 7 maçta rakibine üstünlük kurmayı başarırken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Lacivert-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Selçuk İnan'la çıktığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılırken, bu maçla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Adana Demirspor ve Konyaspor beraberliklerinin ardından son maçında Kayserispor'u 3-1'le geçen Alanyaspor'da ise hedef galibiyet serisi yakalamak.

KASIMPAŞA - ALANYASPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Yasin, Aytaç, Hajradinovic, Eyseric, Ahmet, Mortadha, Fall

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Leroy Fer, Cavaleiro, Fatih, Candeias, Yusuf, Ahmed Hassan, Lusamba

Spor Toto Süper Lig'de 15 maç sonunda 15 puanla 15. sırada bulunan Kasımpaşa'da orta saha oyuncusu Tirpan cezalı. Corendon Alanyaspor'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

Saat 17.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Yasin Kol yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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