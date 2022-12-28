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Alanyaspor Kayserispor: 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, Kayserispor'u konuk etti. Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanan mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Alanyaspor oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 19:07
Alanyaspor Kayserispor: 3-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Heyecanın yüksek olduğu mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Alanyaspor oldu.

Alanyaspor'da gol perdesini 21. dakikada A. Hassan açtı. Ardından ev sahibi takımda Yusuf Özdemir skoru 2-0'a getirdi.

59. dakikada ise Kayserispor'da sahneye A. Karimi çıktı ve durumu 2-1'e getiren golü kaydetti. Ardından 72. dakikada Alanyaspor'da Efecan Karaca penaltıdan ağları sarstı. Bu golle beraber Alanyaspor, Kayserispor'u 3-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Bu sonuçla beraber Alanyaspor ligde 21 puanla 9. sırada yer aldı.

Kayserispor ise 23 puanla 8. sırada Alanyaspor'un önünde bulunuyor.

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