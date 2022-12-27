Haberler Süper Lig Başakşehir 2-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Başakşehir sahasında kazandı!

Başakşehir 2-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Başakşehir sahasında kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 19:00
Başakşehir 2-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Başakşehir sahasında kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele turuncu-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Deniz Türüç ve 66'da Daniel Aleksic kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir 2 maç sonra kazandı ve 30 puana yükseldi. Antalyaspor ise üst üste 2. mağlubiyetini alarak 16 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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