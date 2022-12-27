Başakşehir 2-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Başakşehir sahasında kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele turuncu-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Deniz Türüç ve 66'da Daniel Aleksic kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir 2 maç sonra kazandı ve 30 puana yükseldi. Antalyaspor ise üst üste 2. mağlubiyetini alarak 16 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.