Yabancı hakem yok

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK'nin Antalya'da düzenlediği Kış Semineri'nin açılışında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Semineri çok önemsediklerini aktaran Başkan Büyükekşi, "Hakemlerimiz burada gerek hakem danışmanımız Dallas gerekse VAR danışmanımız Gil'den çok önemli eğitimler alıyor. Hakemlerimiz dün (önceki) koşularını yaptı. Hepsi de başarıyla tamamladı. Bu testleri şeffaf olarak TFF'nin internet sitesine yükleyeceğiz" dedi.



KALKAVAN VE BİTİGEN VAR'A

Mehmet Büyükekşi, yabancı VAR hakemi konusuna da son noktayı koydu. Büyükekşi, "Yabancı VAR hakemliği için maalesef olumlu, yeterli derecede somut bir cevap alamadık. Başka aksiyonlar planlıyoruz. Bunlardan biri aramıza birkaç yeni VAR hakeminin katılması. Bunun dışında UEFA'da görev yapan hakemlerimiz var. Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen, yurt dışında daha çok VAR görevi alıyor. Onları da VAR kadrosuna almayı planlıyoruz. İki hakem sahadan çekilmeyecek. Saha içindeki hakemlikleri devam edecek" diye konuştu.



BAŞKANLARLA ATAYACAĞIZ

Mehmet Büyükekşi, ligde 15. haftanın hakem atamalarını kulüp başkanlarının önünde algoritma ile yapacaklarını belirtti. Başkan Büyükekşi, "Hakemlikle ilgili iki konumuz var. Bunlardan biri özellikle sahada görev yapan hakemlerimiz. Genelde başarılı bir performans gösterdiler. Ancak bazı maçlarda da hatalar yaşandı. Eğitim ve tecrübe çok önemli. Hakem atamalarını bu zamana kadar bir algoritma sistemiyle yaptık. 21 Aralık'ta tüm Süper Lig kulüp başkanlarımız gelecek ve onlarla hakem atamasını yapacağız" dedi.





VAR'DA İNDİRİM VAR!

"Süper Lig'de VAR ile saha hakemleri ayrı olacak ama 1. Lig'de uygulamadan kaldıracağız. Süper Lig'deki VAR hakemleri haftada 1'den fazla maçta görev almayacak. Böylelikle VAR hakemlerinin psikolojik olarak daha rahat davranmalarını sağlayacağız. İnşallah ikinci devreden itibaren çok daha iyi netice almayı ümit ediyoruz."



KATILANLAR İNGİLİZCE'DEN GEÇTİ

MHK Başkanı Sabri Çelik, hakemlerin Dünya Kupası arasını çok iyi bir şekilde geçirdiğini söyledi. Çelik, FIFA kokartı takmaya aday hakemlerin İngilizce testinden geçemediğiyle ilgili iddialar için, "Hakemlere katılmak isteyip istemediklerini sorduk. Katılmak isteyenler bu testi başarılı bir şekilde geçti. Diğer bilgiler tamamen asılsız" diye konuştu.