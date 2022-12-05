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Sivas güç depoluyor

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor, hazırlıklarını sıkı bir şekilde devam ettiriyor. Partizani ile hazırlık karşılaşmasının ardından bir gün izin yapan Yiğidolar, yeniden çalışmalara start verdi. Kampın 9. gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırslı çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Sivas güç depoluyor
Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor, hazırlıklarını sıkı bir şekilde devam ettiriyor. Partizani ile hazırlık karşılaşmasının ardından bir gün izin yapan Yiğidolar, yeniden çalışmalara start verdi. Kampın 9. gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırslı çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
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