9 gollü düello

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor, Katar'daki Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'nın Belek ilçesinde kamp çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-şimşekler, Belek'teki hazırlık kampında ilk özel maçında dün İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'le karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen çekişmeli karşılaşmada Adana ekibi mücadeleye; Ertaç, İsmail, Samet, Semih, Abdurrahim, Gökhan Töre, Gökhan İnler, Stambouli, Akintola, Emre Akbaba ve Assombalonga ilk 11'iyle başladı. İlk yarıda tam 5 golün atıldığı zevkli ve heyecanlı karşılaşmayı Maccabi Tel-Aviv, 6-3 galip bitirmeyi başardı. 11'de Samet'le öne geçen Demirspor, 17'de Kanichowsky, 28'de Jovanovic ve 35'te Hozez'in gollerine 39'da Akintola'yla karşılık verdi ve devre 3-2 İsrail ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

3 MAÇ DAHA YAPACAK

İkinci yarıya da hızlı başlayan Maccabi oldu. 53'te Hozez, 55'te Golasa, skoru 5-2'ye taşıdı. Süper Lig'de ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan isimlere görev veren Montella'nın ekibi, 68'de Faslı yıldızı Belhanda'nın golüyle farkı ikiye indirdi: 5-3. Son anları büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada 78'de Turgeman, mücadelenin sonucunu belirledi: 3-6. Belek'te kamp çalışmalarını sürdüren mavi-şimşekler, 3 hazırlık karşılaşması daha yapacak. Bugün Hollanda'dan Fortuna Sittard'la karşılaşacak olan Adana Demirspor, 10 Aralık'ta Galatasaray ve 15 Aralık'ta İtalya'dan Sampdoria'yla mücadele edecek. Demirspor'un; Fortuna Sittard ve Sampdoria maçları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

SİTTARD MAÇI A SPOR'DA

Adana Demirspor, Maccabi maçının ardından bugün de Hollanda'dan Fortuna Sittard'la karşılaşacak. Mavişimşekler, milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın da forma giydiği Hollanda temsilcisiyle saat 13.30'da karşılaşacak ve maç A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.