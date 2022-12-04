Gaziantep FK hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampta bulunan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Gaziantep FK, 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın kalan bölümünde taktik çalışma üzerinde duruldu.
Çalışmaya sakatlığı bulunan Angelo Sagal dışında tüm futbolcular katıldı.
Gaziantep FK, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.