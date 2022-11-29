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Mustafa geri döndü

Gaziantep FK’nin genç yıldızı, sakatlığını atlatıp çalışmalara başladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Mustafa geri döndü

Süper Lig'de 7. haftadaki Trabzonspor maçından sonra sakatlanan ve 9 Kasım'da kupadaki Kütahya maçıyla sahalara dönen Mustafa Eskihellaç, Dünya Kupası arasını iyi değerlendirmek istiyor. 25 yaşındaki genç forvet, yeniden eski formunu yakalamak için çok sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Eskihellaç, kupa sonrasında Beşiktaş maçına hazır girmek istiyor.

Öte yandan kırmızı-siyahlılar, Perşembe günü Spor Toto 1. Lig ekibi Y.Malatya ile oynamayı planladığı hazırlık karşılaşmasının iptal edildiğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, TFF'nin Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 3'üncü maddesine göre, Y.Malatya'nın resmi maçlarının devam etmesinden dolayı hazırlık maçı talebinin uygun görülmediği belirtildi.

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