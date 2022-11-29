A.Gücü harika

Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Ankaragücü'nün Rus takımı Arsenal Tula'dan transfer ettiği 28 yaşındaki Sırp stoper Radakovic, takımını ve şehri övdü. Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'nden gelen transfer teklifini düşünmeden kabul ettiğini belirten Radakovic, "Ankaragücü'nden teklif gelince hemen kabul edeceğimi söyledim. Çünkü kaliteli oyuncuları var. Taraftarlar çok coşkulu ve stat bayram yeri gibi, bu da beni çok motive ediyor, bu da beni çok motive ediyor" ifadelerini kullandı.

KARİYERİMİ BURADA BİTİREBİLİRİM

Çekya'da statlarda 3 bin seyirciye oynadıklarını vurgulayan Sırp savunmacı, Türkiye'deki karşılaşmalarda stadyumların dolu olduğunun altını çizdi. Radakovic, "Stadyumlar burada dolu. Sadece üç bin seyircinin olduğu Çekya ligi gibi değil. Ankara yaşamak için de harika bir yer. Şimdiye kadar çok memnunum ve buradaki insanlar çok cana yakın ve yardımsever. Kariyerimin sonunu burada hayal edebiliyorum ama Sigma Olomouc da en az bir sezon daha futbol oynamak isterim" değerlendirmesinde bulundu.