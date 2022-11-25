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Sivasspor kamp kadrosunu duyurdu!

Katar'da düzenlenen Dünya kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lige verilen arada Antalya'da kamp yapacak Demir grup Sivasspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 22:19
Sivasspor kamp kadrosunu duyurdu!

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Sivasspor'un yapacağı kamp kadrosu belli oldu. Kırmızı beyazlılardan konuyla ilgili açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yarın Antalya'da top başı yapacak kırmızı-beyazlılar lige verilen arayı 10 Aralık Cumartesi gününe kadar burada yapacağı kampla değerlendirecek.

Sivasspor'un kamp kadrosunda yer alacak futbolcular şöyle:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş, Erdoğan Yeşilyurt, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Robin Yalçın, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Kader Keita, Armin Derlek, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Mustapha Yatabare, Karol Angielski, Mehmet Albayrak, Ahmed Musa, Baver Kuçkar, Emre Gökay, Dia Saba, Max Gradel, Dimitrios Goutas, Aaron Appindangoye."

Kırmızı-beyazlı ekip 10 Aralık'ta Antalya kampını tamamlayacak. 2 gün izin yapacak futbolcular daha sonra 13 Aralık Salı günü Sivas'ta toplanarak hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.

Sivasspor Süper Ligin 15. haftasında 25 Aralık Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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